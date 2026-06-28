14 Mayıs 2023 tarihli 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde İYİ Parti'nin adayı olan Nimet Özdemir, 2024 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye geçmişti.



Geçtiğimiz hafta CHP'den de sessiz sedasız istifa ederek ayrılan Özdemir, 24 Haziran'da yapılan AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile resmen AKP'ye geçti.





ESKİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMASIN DİYE HESABINI KAPATTI



Yıllardır AKP'ye yönelik muhalif paylaşımları ile bilinen Özdemir, başta Erdoğan olmak üzere birçok AKP'li siyasetçiye yönelik eleştirel paylaşımlarının ortaya çıkmaması amacıyla tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.



Özdemir hakkında bir diğer dikkat çeken gelişme ise TBMM Başkanlığına verdiği özgeçmişi oldu.



DİPLOMASI 'SAHTE' ÇIKTI



Usule göre TBMM Başkanlığı, milletvekilleri için oluşturulan biyografi sayfasına kendileri müdahale etmemekte, vekillerin yolladıkları CV'leri doğrudan bu sayfada yayınlamakta.



Özdemir, Meclis'e gönderdiği özgeçmişinde kendisini 'Conley Üniversitesi" mezunu olarak tanıtırken, ABD merkezli olduğu öne sürülen üniversitenin tamamen 'paravan' şekilde kurulduğu ortaya çıktı.





Üniversitenin Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde denklik olarak kabul görmediği, üniversitede herhangi bir akademisyenin bulunmadığı ve derslerin fiziksel ya da onlien şekilde anlatılmadan, yalnızca sisteme yüklenen PDF'ler üzerinden ilerlediği öğrenildi.



Mevzuata göre milletvekili olabilmek için üniversite mezuniyeti şartı aranmazken, Yükseköğretim Kurulu tarafından Özdemir'in diploması geçersiz sayılmakta.