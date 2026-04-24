Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi ve insanca yaşaması için gereken harcama tutarlarını içeren "Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2026 sonuçlarını paylaştı. Rapora göre, artan gıda ve ulaştırma maliyetleri hem açlık hem de yoksulluk sınırını yukarı taşımaya devam ediyor.

AÇLIK SINIRI 36 BİN LİRAYI GEÇTİ

Nisan ayında açlık sınırı, bir önceki aya göre 494 lira artış göstererek 36 bin 313 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemdeki artış miktarı ise 10 bin 135 lira olarak hesaplandı. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, mutfak harcamalarının her geçen gün daha da ağırlaşmasına neden oluyor.

YOKSULLUK SINIRI 109 BİN LİRA

Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar (ulaştırma, barınma, sağlık, eğitim vb.) için yapılması gereken harcama miktarı nisanda 72 bin 507 liraya ulaştı. Açlık ve gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise aylık 1 bin 994 liralık artışla 108 bin 820 lira oldu. Yoksulluk sınırında son bir yılda yaşanan toplam artış 29 bin 407 liraya ulaştı.

MAAŞLAR SINIRLARIN ALTINDA KALDI

Raporda, mevcut ücretlerin yaşam maliyetleri karşısındaki durumu çarpıcı verilerle ortaya kondu:

Asgari Ücret: 28 bin 75 lira olan asgari ücret, 36 bin 313 liralık açlık sınırının 8 bin 238 lira altında kaldı.

Emekli Aylığı: 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, açlık sınırının ancak 16 günlük kısmını karşılayabiliyor.

Memur Maaşları: 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının sadece %56,8’ine denk geliyor.

Hatta bir hanede üç kişinin asgari ücretle çalışması durumunda bile elde edilen toplam gelir, 108 bin 820 liralık yoksulluk sınırının 24 bin 595 lira gerisinde kalıyor.

MUTFAKTAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Ankara’daki market fiyatları baz alınarak yapılan araştırmada, gıda gruplarındaki değişimler şu şekilde sıralandı:

Et-Balık-Yumurta: Aylık harcama 132 lira artarak 10 bin 792 liraya çıktı.

Süt, Yoğurt ve Peynir: Aylık 156 lira artışla 7 bin 444 lira oldu.

Meyve ve Sebze: Meyve harcaması 290 lira artarak 3 bin 417 liraya çıkarken, sebze harcaması 273 lira azalarak 5 bin 291 lira oldu.

Ekmek ve Unlu Mamuller: Aylık 157 liralık artışla 2 bin 904 liraya yükseldi.

GIDA DIŞI HARCAMALARDA EN BÜYÜK PAY ULAŞTIRMA VE BARINMA

Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissetmeden yaşaması için gereken gıda dışı kalemlerde en yüksek harcama grubu 20 bin 979 lira ile barınma (kira dahil) oldu. Bunu 17 bin 235 lira ile ulaştırma takip etti. Diğer harcama kalemleri ise şöyle gerçekleşti: