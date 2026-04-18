Nisan ayı, doğanın canlanmasıyla birlikte görsel bir şölen sunsa da, araç sahipleri için beklenmedik masrafların ve güvenlik risklerinin habercisi olabiliyor. Özellikle güneşli günlerde aracını serin tutmak isteyen sürücülerin ilk tercihi olan ağaç gölgeleri, bu ay içerisinde ciddi birer hasar kaynağına dönüşebilir.

Otomobil uzmanlarına göre, Nisan ayında ağaçların altına park etmek sadece bir temizlik sorunu değil, aynı zamanda yasal bir risk teşkil ediyor. Bu dönemde ağaçlardan dökülen polenler, çiçekler ve özellikle yapışkan ağaç özleri, araç camlarına sıkıca tutunuyor.

Görüş Kaybı Riski: Camda biriken bu tabaka, silecekler çalıştırıldığında temizlenmek yerine daha geniş bir yüzeye yayılarak görüşü tamamen kapatabiliyor.

Yüksek Para Cezaları: Sürüş esnasında ön veya arka camın kirli olması nedeniyle görüş açısının kısıtlanması, trafik kuralları çerçevesinde "güvenli sürüşü engellemek" olarak değerlendiriliyor.

Nisan ayında dökülen ağaç özleri, kışın yağan kar veya yağmur gibi kendiliğinden akıp gitmiyor. Aksine, güneşle birleştiğinde camın üzerine adeta bir film tabakası gibi yapışıyor.

Eğer bu kirler yola çıkmadan önce profesyonelce temizlenmezse, sürücünün seyir halindeki hakimiyetini tehlikeye atarak kazalara davetiye çıkarıyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE TEDBİR ŞART

Uzmanlar, sadece ağaç altı parkları değil, baharın getirdiği diğer etkenlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Güneşin düşük açıyla gelmesi sonucu oluşan göz kamaşmaları ve ani bahar yağmurlarıyla kayganlaşan yollar, bu ayın dikkat edilmesi gereken diğer unsurları arasında.