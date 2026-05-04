Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan Nisan ayı tüketici fiyat endeksi verileri, kamu görevlilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş farklarını ortaya koymaya başladı.

Toplu sözleşme şartları ve gerçekleşen dört aylık enflasyon verisi sonucunda, memur maaşlarına yansıtılacak olan %10,51'lik artış payı netleşti. Kesin rakamlar ise Mayıs ve Haziran verilerinin ilavesiyle Temmuz ayında ilan edilecek.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR ORTAYA ÇIKTI

Dört aylık verilere dayanan hesaplamalar neticesinde, listede yer alan tüm unvanların Ocak-Haziran 2026 maaşları ile Temmuz-Aralık 2026 tahmini maaşları şu şekildedir:

Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL olan mevcut maaş, 166.220,73 TL’ye,

Profesör (1/4): 135.089 TL olan mevcut maaş, 149.273,34 TL’ye,

Mühendis (1/4): 96.211 TL olan mevcut maaş, 106.313,15 TL’ye,

Şube Müdürü (Üni. Mezunu - 1/4): 94.384 TL olan mevcut maaş, 104.294,32 TL’ye,

Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL olan mevcut maaş, 100.077,64 TL’ye,

Avukat (1/4): 90.000 TL olan mevcut maaş, 99.450 TL’ye,

Başkomiser (3/1): 89.214 TL olan mevcut maaş, 98.581,47 TL’ye,

Polis Memuru (8/1): 81.617 TL olan mevcut maaş, 90.186,78 TL’ye,

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL olan mevcut maaş, 89.746,99 TL’ye,

Vaiz (1/4): 76.653 TL olan mevcut maaş, 84.701,56 TL’ye,

Hemşire (Üni. Mezunu - 5/1): 74.770 TL olan mevcut maaş, 82.620,85 TL’ye,

Öğretmen (1/4): 73.368 TL olan mevcut maaş, 81.071,64 TL’ye,

Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1): 66.870 TL olan mevcut maaş, 73.891,35 TL’ye,

Memur (Üni. Mezunu - 9/1): 64.397 TL olan mevcut maaş, 71.158,68 TL’ye yükselmektedir.

Yukarıdaki tutarlar, Nisan ayı sonu itibarıyla oluşan enflasyon farkının mevcut maaşlara eklenmesiyle elde edilmiştir.

Bu hesaplamalar çıplak maaş değerlerini temsil etmekte olup; bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücretleri, döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazminatı, sendika ikramiyesi ile aile ve çocuk yardımı gibi kişiye özel yan ödemeleri içermemektedir.

Maaşlarda gerçekleşecek kesin artış, yılın ilk altı ayının tamamlanmasıyla belli olacaktır. Mayıs ve Haziran aylarındaki fiyat değişimleri, Temmuz başında açıklanacak resmi verilerle tabloya eklenecek ve memurların alacağı nihai zam oranı kesinlik kazanacaktır.