Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay yakından takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve işyerlerine gelecek zam oranı belli oldu.

2025 yılı mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,46 olurken yıllık yüzde 38,10 olarak hesaplandı.

Geçtiğimiz mart ayında kira zam oranı tavanı yüzde 53,83 olarak belirlenmişti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek.

Buna göre kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece nisanda kira zam oranı yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti