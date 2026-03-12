Astroloji dünyasına göre Nisan 2026'nın ilk yarısı, rastgele olayların yaşandığı sıradan bir dönem değil; devasa bir "kapanış ve geri dönüş" döngüsü. Yıldızların dizilimi, veda etmeden ortadan kaybolan insanların, kaçırılan finansal fırsatların ve ellerden kayıp giden kontrol duygusunun geri dönüşünü işaret ediyor. Kesin ayrılıklar yerine, geçmişin daha güçlü ve somut bir formda yeniden karşımıza çıkacağı bu dönemin başrollerinde ise 3 burç var.

Astrolojik haritalara göre; tanıdık bir ismin aniden ekranda belirmesi, yarım kalan bir projenin tekrar masaya gelmesi veya kaçınılan bir mekanla yeniden yüzleşilmesi an meselesi. İşte "ikinci şans" rüzgarını arkasına alacak burçlar...

YENGEÇ

Yengeçler için bu dönem, eski defterlerin aniden açılması anlamına geliyor. Geçmişte hiçbir açıklama yapmadan hayatınızdan çıkan (ghosting yapan) biri, beklenmedik bir şekilde sizinle iletişime geçebilir. Ancak astrologlar uyarıyor: Bu dönüş, eski toksik bir ilişkiye yeniden başlamakla ilgili değil. Bu iletişim, geçmişe dair bakış açınızı değiştirecek ve sizden haksızca alınan o "iç huzuru" nihayet geri kazanmanızı sağlayacak.

BAŞAK

Analitik Başaklar için karma, profesyonel hayatta işliyor. Geçmişte rafa kaldırılan, yarıda kalan veya bir türlü hayata geçirilemeyen bir iş fikri, karar veya proje yeniden gündeme geliyor. Bu kez rüzgar tersine esiyor ve tüm koşullar sizin lehinize. Bu süreç, "her şeyin bittiğine" dair umutsuzluğunuzu yıkacak ve size hak ettiğiniz o profesyonel avantajı geri verecek.

AKREP

Akrepler için nisan ayının ortaları sembolik bir yüzleşmeye sahne oluyor. Uzun zamandır gitmekten kaçındığınız bir yere geri dönebilir veya eski bir rakiple karşılaşabilirsiniz. Bu kez güç sizin elinizde. Geçmişte size karşı avantaj sağlayan kişilerin veya olayların artık hiçbir önemi kalmadığını göreceksiniz. Bu, eski ve yorucu bir yaşam bölümünü, tamamen "kendi kurallarınızla" sonsuza dek kapatma anıdır.