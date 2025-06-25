Mart ayında başlayan sürpriz aşk, kısa sürede sona ermiş ve taraflar yollarını sessizce ayırmıştı.

Ancak Nisan ayında Erdal Kaya’nın Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını “Biraz kafa dağıtma zamanı” notu ve kalp ile gül emojileri eşliğinde paylaşması, çiftin yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

Bu paylaşımdan sonra çiftin sosyal medyada yeniden romantik içerikler paylaşması, barışmanın kesinleştiği yönünde yorumlara neden olmuştu.

Ancak son haftalarda her iki tarafın da sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı.

İkili, artık birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmiyor. Bu gelişme, ilişkilerinin yeniden sona erdiğini doğrular nitelikte.

Sosyal medya üzerinden yapılan bu hamle, çiftin ikinci kez denedikleri birlikteliklerini tekrar noktaladıkları olarak yorumlandı.