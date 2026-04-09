İngiltere’de uzmanlar, Nisan ayı itibarıyla polen seviyelerinin yükselmesiyle birlikte saman nezlesi semptomlarıyla mücadele eden hane halkına alışılmadık bir yöntem önerdi. NHS doktorlarının ve uzmanların açıklamalarına dayandırılan tavsiyeye göre, yatmadan önce sakız çiğnemek alerji belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.

BURUN KANALLARININ TEMİZLENMESİNİ SAĞLIYOR

Uzmanlar, sakız çiğneme eyleminin tükürük üretimini artırdığını ve yutkunma refleksini tetiklediğini belirtti. Bu süreç, burun kanallarının temizlenmesine, alerjenlerin geniz yolundan atılmasına ve dolayısıyla burun tıkanıklığının azalmasına katkı sağlıyor. Saman nezlesi semptomlarının, vücuttaki histamin seviyelerinin doğal artışı nedeniyle gece saatlerinde şiddetlenmesi, bu yöntemin uykudan hemen önce uygulanmasını önemli kılıyor.

DİĞER TEDBİRLER DE SIRALANDI

Sakız önerisinin yanı sıra ev ortamındaki polen yükünü azaltmak için şu önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor:

Polen seviyesinin en yüksek olduğu 10:00 ile 15:00 saatleri arasında pencerelerin kapalı tutulması.

Gün boyu saçlara ve cilde yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce duş alınması.

Nevresimlerin 60 derecede yıkanması ve alerjen tutma kapasitesi daha düşük olan ipek yastık kılıflarının tercih edilmesi.

Evdeki toz ve polen birikintilerini gidermek için sık kullanılan alanların düzenli olarak süpürülmesi.