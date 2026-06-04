Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı nisan ayında yüzde 8,1'den yüzde 8.2'ye yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,1 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.



İşgücü, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak %52,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,2 iken kadınlarda %35,0 oldu.



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,0, kadınlarda ise %19,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %30,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edildi.