Nisan ayı verileri, sektördeki rekabetin farklı segmentlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Binek otomobil ve hafif ticari araç kategorilerinde toplam satış hacmi, pazarın dinamiklerini ortaya koyarken; yerli ve ithal modellerin satış dağılımı da markaların stratejik başarılarını yansıtıyor.

ZİRVEYİ RENAULT VE VOLKSWAGEN PAYLAŞTI

Listenin ilk sırasında 13.547 adetlik toplam satışla Renault yer aldı. Renault'yu 10.912 adetle Volkswagen ve 8.401 adetle Fiat takip etti. Ford, 7.928 adetlik toplam satışla ilk dört içerisindeki yerini korurken, Peugeot 6.473 adetle satış grafiğinde üst sıralarda yer buldu. Toyota 6.339 adet, Citroen ise 6.116 adetlik satış rakamlarına ulaştı.

YERLİ ÜRETİMDE ÖNE ÇIKAN MARKALAR

Nisan ayında yerli üretim modellerin satış payı, bazı markalarda belirleyici oldu. Renault, 10.700 adetlik yerli satışıyla bu alandaki ağırlığını korurken; Fiat 4.428, Toyota 4.783 ve Ford 3.687 adet yerli satış gerçekleştirdi. Hyundai tarafında ise toplam 5.700 adetlik satışın 3.521 adedini yerli modeller oluşturdu. Togg, 3.821 adetlik satış rakamıyla elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürdü.

LÜKS SEGMENTTE SINIRLI SATIŞLAR

Pazarın lüks ve egzotik markalarında Nisan ayı satışları beklendiği üzere düşük seyretti. Ferrari ve Lamborghini üçer adet satılırken, Aston Martin ve Hongqi ikişer, Cadillac ise bir adet satış gerçekleştirdi. Bentley 10 adet, Maserati ise 12 adetle lüks segmentteki temsilciler arasında yer aldı.

NİSAN AYINDA ÖNE ÇIKAN SATIŞ RAKAMLARI

Sektörün genel görünümünü oluşturan başlıca markaların satış verileri şu şekilde: