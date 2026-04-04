Bahar aylarının gelmesi ile birlikte açılan balık sezonu sofraları şenlendirmeye geldi. Çeşit çeşit balığın tezgahlarda yerini almasının ardından hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün geçirmek isteyenler için de alternatifler arttı. Sağlıklı beslenme uzmanları ile balık yetiştiricilerinin aktardığı bilgiler ışığında Nisan ayının en sağlıklı balıkları açıklandı. Bu balıklar henüz tezgahtayken taze taze yemek isteyenler balıkçıların yolunu tutuyor.

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlara dolan çeşit çeşit balık arasından en taze ve sağlıklı olanları seçmek gerekiyor. Uzmanlar balık tüketmek isteyenler için Nisan ayının n sağlıklı balıklarını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Nisan ayının ortası itibari ile av yasaklarının yeniden başlayacak olmasından dolayı uzmanlar küçük balıkların tüketilmesini çok önermiyor.

Uzmanlar Nisan ayının en sağlıklı balıkları listesinde ilk sıraya levrek balığını koydu. Bahar aylarında en lezzetli dönemini yaşayan levrek balığının besin değerlerini koruyarak tüketilmesi için uzmanlar ızgara ya da fırınlama yöntemini öneriyor.

Nisan ayının ortalarında başlayacak olan av yasağı ile birlikte mera balıklarının tüketimi daha ön planda olacak. Küçük balıkların tüketilmesi çiftlik yetiştirilmesi ile mümkün olacağından uzmanlar bu ay mera balıklarını tüketmeyi öneriyor. Nisan ayında levrek, kalkan balığı, barbun, mezgit, istavrit, kırlangıç, zargana ve mercan balığı gibi mera balıklarını tezgahlardan taze halde alıp tüketebilirsiniz.

Nisan ayının en sağlıklı balıklarını tezgahlardan taze halde aldıktan sonra sağladığı faydalardan nasıl kolayca yararlanabileceğini merak edenler için uzmanlar pişirme tüyoları da paylaştı. Nisan ayı balıklarının faydalarından yararlanırken lezzetini korumasını sağlamak için en doğru pişirme yöntemleri fırında pişirme, ızgarada mümkün oldukça az yağlı şekilde pişirme ya da buğulama yöntemi oluyor.

Balığın besin değerlerini korumak için fırında pişirme, buğulama ya da ızgara yöntemlerini tercih edebilirsiniz.