Hemen hemen her ay bankalar arasında promosyon yarışları hız kazanıyor. Bankalar, emeklileri kendilerine çekmek için çeşitli kampanyalar yaparken, bazı bankalar promosyonlarını güncelleyerek diğer bankaların önünü kesiyor.

Nisan ayıyla beraber bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine çekmek için adeta yarışa girdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını taşıyacakları bankayı seçerken en yüksek promosyonu veren kurumu tercih etmek için araştırma yapmaya devam ediyor.

Bankalar hem nakit promosyon hem de ek avantajlarla Nisan ayında da dikkat çekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Akbank

1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca, 5 otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL chip-para kazanılıyor. Böylece toplam ödül 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Maaş aralığına göre artan promosyon ödemesi, ek taahhütlerle 2.000 TL daha yükselebiliyor. Kampanya 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, maaş miktarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alma taahhüdü veren emekliler kampanyadan faydalanabiliyor.

VakıfBank

SGK emeklilerine özel kampanyada VakıfBank, 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, emekli kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme sunuyor. Böylece toplamda 27.000 TL’ye varan fırsat elde edilebiliyor.

DenizBank

DenizBank, 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, mobil uygulama kullanımı, kredi kartı ve KMH başvuruları ile fatura talimatları üzerinden toplamda 8.000 TL’ye kadar ek ödeme imkanı sağlıyor. Böylece emekliler toplamda 20.000 TL’ye varan kazanç elde edebiliyor.

ING Bank

ING, emekli maaşını taşıyan müşterilere herhangi bir ek ürün şartı olmadan maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.

TEB

TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyonun yanında 9.000 TL ek ödeme sunarak toplamda 21.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankalarından Ziraat, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bu kampanyadan yararlanabiliyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, emeklilere özel kredi kartında yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL’ye varan bir paket hazırladı.

Şekerbank

Şekerbank, maaş tutarına göre değişen oranlarla 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Emekliler, promosyonu almak için 3 yıllık taahhüt vermek zorunda.

SON KARAR EMEKLİNİN

Bankaların sunduğu promosyonlar ve ek avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, emeklilerin maaşlarını taşımadan önce kapsamlı bir araştırma yapmaları büyük oranda önem taşıyor. Promosyon tutarlarının yanı sıra ek koşullar, ürün kullanımı ve kampanya süreleri de değerlendirme kriterleri arasında yer almalı.

Not: Bu haberde yer alan promosyon bilgileri, Nisan 2025 dönemi itibarıyla bankaların resmi açıklamalarına dayanmaktadır. Kampanya koşulları, tarih aralıkları ve ödeme tutarları zamanla değişebilir. En güncel ve kesin bilgiler için ilgili bankaların resmi internet siteleri, mobil uygulamaları ya da müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi önerilir.