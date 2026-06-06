Feci kaza Çınar ilçenin kırsal Alabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının nişanından dönen ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. YARALILARDAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ Yaralanan 3 kişiden Samet Bulut ile ismi öğrenilmeyen bir kişi, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. KAZA HABERİ SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ Öte yandan yakınlarının kaza haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine gelmeye çalıştığı sırada yolcu olarak içinde bulunduğu otomobilde fenalaştı. Yakınlarının hastaneye götürdüğü Hıdır Bulut, hayatını kaybetti. Bulut’un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için hastane ve Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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