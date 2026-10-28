Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir davet evinde düzenlenen nişan töreninde gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı. Salonda başlayıp sokakta devam eden kavgada taraflardan bazıları birbirine sandalye fırlattı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Nişan töreni sırasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.