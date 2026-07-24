18 yaşındayken Meryem A. ile nişanlanan Metehan Arslan Topçu, nişan merasiminden yaklaşık iki ay sonra babası Hüseyin Topçu'ya ait otomobili ve nişanda takılan ziynet eşyalarını yanına alarak nişanlısıyla birlikte evden ayrıldı. Çocuklarından bir daha haber alamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.
ARABAYI HAVALİMANINDA BIRAKIP TİFLİS'E UÇTULAR
Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik takip ve güvenlik kamerası incelemelerinde, kayıplara karışan genç çiftin babaya ait araçla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Otomobili havalimanının otoparkına bırakan Metehan Arslan Topçu ve Meryem A.'nın, buradan uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçtikleri belirlendi. Ancak Tiflis'e iniş yaptıklarına dair kayıt bulunmasına rağmen, o tarihten bu yana çiftten hiçbir yaşam belirtisi veya iz alınamadı.
ÖNCE SARI SONRA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Kayıp çiftin bulunabilmesi amacıyla önce kayıp şahıslar için kullanılan sarı bülten çıkarıldı. Arayışların sonuçsuz kalması ve olayın gizemini koruması üzerine arama kararı kırmızı bültene çevrildi. Genç çift şu anda İnterpol tarafından 189 ülkede kırmızı bültenle aranıyor.