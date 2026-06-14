Bir nişan töreninde gelinin babası, takı merasimi sırasında lüks bir otomobil anahtarını kutuya bırakarak genç çifte araba hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan takı anına ait görüntüler, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak yoğun ilgi gördü.

ALTIN YERİNE OTOMOBİL JESTİ

Açık havada gerçekleştirilen organizasyonda davetliler altın ve para takmaya hazırlanırken, sahneye yönelen gelinin babası cebinden çıkardığı araba anahtarını takı masasına bıraktı. Herkesin geleneksel takıları beklediği anda yapılan bu hamle, gelin ve damat başta olmak üzere tüm davetlilerde şaşkınlığa yol açtı.

Genç çift, masanın üzerindeki kutuya bırakılan lüks araç anahtarını gördükten sonra uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kayınpederin yaptığı bu büyük jest karşısında genç çiftin yaşadığı şaşkınlık kameralar tarafından anbean kaydedildi. İlk şoku atlatan gelin babasına sarılarak teşekkür ederken, damat da kayınpederinin elini öperek tebrikleri kabul etti.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Kullanıcılar özellikle damadın yüzündeki rahatlama anlarına ve video kaydına eklenen esprili ifadelere yoğun ilgi gösterdi.