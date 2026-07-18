Olay, dün saat 23.00 sıralarında Emirdağ ilçesindeki bir düğün salonu girişinde meydana geldi. Yakınlarının nişan merasimine giden A.Ö. ile kız kardeşinin kocası Doğan Dağcı düğün salonu girişinde karşılaştı. Aralarında husumet bulunan taraflar tartışmaya başladı. Bu sırada A.Ö., otomobilindeki tabancayı alıp eniştesi Doğan Dağcı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dağcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan Dağcı, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan A.Ö.'nün yakalanması için ekipler çalışma başlattı. TESLİM OLDU Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakınlarının nişan merasiminde husumetli olduğu eniştesi Doğan Dağcı'yı düğün salonu girişinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ali Ö., polise teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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