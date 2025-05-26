AKP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylerine suç ve cezaevi kıskacı geliyor.



Now TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP Grup Başkanlığı’nda halen çalışmaları süren 10’uncu Yargı Paketi’nde LGBTİ+ bireylerin çok sayıda hareketini “suç” haline getiren maddeler bulunuyor.



CİNSİYET DEĞİŞTİRMELERİ İMKANSIZ HALE GELECEK



Hazırlanan taslak düzenleme ile LGBTİ bireylerinin cinsiyet değiştirmesi devlet iznine tabii tutulacak. Devletin izin vermemesine rağmen cinsiyet değiştirenlere ise ağır hapis cezaları verilecek.



KENDİ ARALARINDA EVLİLİK TÖRENİ YAPMALARI SUÇ SAYILACAK



Yasalara göre LGBTİ+ bireylerin birbirleriyle evlenmesi mümkün değil. Buna karşın sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda, LGBTİ+ kişilerin kendi aralarında nişan ya da düğün gibi organizasyonlar düzenlediği biliniyor. Düzenlemeye göre kendi aralarında evlilik töreni düzenleyen LGBTİ'ler de suç işlemiş sayılacak.



Bu tür davranışlar “ahlaka aykırı davranış” kapsamında değerlendirilecek ve cezaevinin yolu açılacak.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME YAŞI YÜKSELTİLECEK



Yargı paketi taslağında yer alan düzenlemeyle, Türk Medeni Kanunu’nun “cinsiyet değiştirme” başlıklı 40’ıncı maddesinde değişilik yapılıyor. LGBTİ+ bireylerin cinsiyet değiştirmesi neredeyse imkansız hale getiriliyor.



Mahkeme kararıyla gerçekleştirilecek 'cinsiyet değiştirme' ameliyatları için alt yaş sınırı 18'den 25'e yükseltilecek.



Cinsiyet değiştirmek için “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu” ispatlaması istenecek.



Bu amaçla, “Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme sonucunda vereceği resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi” istenecek.



Aksi durumda, “izin alınmadan cinsiyet değişikliğine yönelik hiçbir tıbbi müdahale yapılamaz” denilerek cinsiyet değiştirme yasaklanıyor.

İZİNSİZ CİNSİYET DEĞİŞTİRMEYE AĞIR HAPİS CEZASI

Hazırlanan taslakla, Türk Ceza Yasası'na “Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği” adı altında yeni bir suç maddesi ekleniyor.

Kanuna aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan doktora 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası verilecek.

Eğer müdahale çocuğa karşı veya yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılması durumunda verilecek ceza 6 yıldan 14 yıla kadar olacak.

Kanuna aykırı olarak cinsiyetini değiştiren kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.



NİŞAN VE DÜĞÜN YAPANA 4 YIL HAPİS





LGBTİ+ bireyleri aleyhinde hazırlanan yasa maddeleri uyarınca, TCK’daki “Hayasızca hareketler” başlıklı 225’inci maddede, suçun üst sınırı bir yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

Teklife, “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesi eklenerek, LGBTİ+ bireylerinin hareketleri suç haline getiriliyor ve bu bireylerin hapis cezası verilerek cezaevine atılmasının önü açılıyor.

Ayrıca, “Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verileceği” düzenleniyor.







