Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde meydana geldi. H.Y'nin evinde düzenlenen nişan merasiminde davetlilere tavuk, pilav ve yaprak sarması ikram edildi. Yemeğe katılan bazı kişiler, bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan davetliler için köye sağlık ekipleri sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi, ambulanslarla Erzurum'daki Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.