Olay, saat 21.00 sıralarında Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda eğlence esnasında davetliler arasından mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuranların olması nedeni ile eğlencenin düzenlendiği salona tedbir amaçlı sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

KLİMADAN SIZAN GAZ İDDİASI

Hastaneye başvuran davetliler, zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı. Salon içerisinde yapılan incelemeler sonucunda davetlilerin klimalardan sızan gazdan etkilendikleri iddia edildi.

Farklı şikayetlerle hastaneye başvuran ve merasime katıldıkları tespit edilen 46 kişinin tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.