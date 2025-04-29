Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi nisan ayı rakamları açıklandı. Buna göre ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı.

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı ekonomik güven endeksine göre Ekim 2024'te 98.1 olan veri, 6 ayın en dibini görerek 96,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Mart ayında 100,8 olan endeks, Nisan’da yüzde 4,2 düşüşle 96,6 seviyesine indi. Böylece ekonomik güven, yeniden eşik değerin altına gerilemiş oldu.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, güven kaybı ekonominin tüm ana sektörlerine yansıdı. Tüketici güveni yüzde 2,3’lük düşüşle 83,9’a gerilerken, reel kesim yani imalat sanayi güven endeksi de yüzde 2,3 oranında düşerek 100,8’e indi. Hizmet sektöründeki güven yüzde 4,3’lük kayıpla 109,5’e, perakende ticarette ise yüzde 2,5 düşüşle 110,6 seviyesine geriledi. En sert düşüşlerden biri ise inşaat sektöründe yaşandı; sektör güveni Nisan’da yüzde 4,2 azalarak 85,1 oldu.

TÜİK verileri, ekonomik beklentilerdeki zayıflamanın hem üretici hem tüketici tarafında belirginleştiğine işaret etti. Bu düşüşün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçle ilişkilendirilirken Merkez Bankası'nın rezervlerindeki azalışın da etkili olduğu tahmin ediliyor.