Milyonlarca vatandaş, "Nisanda emekli olan da bayram ikramiyesi alabilecek mi?" diye merak ediyor. Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyeyi bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem mart hem nisan ayına yayılmasından dolayı daha çok kişinin ikramiye alması söz konusu olacak.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül, konuya ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramlarında SGK tarafından bayram ikramiyeleri ödeniyor. Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil SGK'dan gelir ve aylık alan herkese ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar da payları oranında ikramiye alıyorlar.

Bu yıl Ramazan Bayramının hem Mart hem Nisan ayına yayılması nedeniyle daha çok kişinin ikramiye alması söz konusu olacak. Çünkü hem Şubat hem de Mart ayı içerisinde dilekçe verip emekli aylığı talep edenler ikramiye alabilecek.

SONRAKİ DÖNEM ÖDENİR

Emekli aylığı talebinde bulunan kişilere emekli aylıkları takip eden ayın başı itibarıyla bağlanıyor. Örneğin şubat ayı içerisinde aylık talebinde bulunan bir kişiye aylığı mart ayı itibarıyla bağlanıyor ve bu kişi mart ayı içerisinde SGK'dan aylık veya gelir almış oluyor.

Aynı şekilde 31 Mart 2025 tarihi dahil olmak üzere emekli aylık talebinde bulunanlara da 1 Nisan itibarıyla aylık bağlanacak ve bu kişiler de Ramazan Bayramı'nın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alıyor olacaklar. Bu durumdaki kişilere belirlenecek ödeme tarihinden sonra da olsa aylıkları bağlandıktan sonra ikramiyeleri ödenecektir.

BAŞVURUYA GEREK YOK

SGK'dan gelir ve aylık alıp bayram ikramiyesinden faydalanabilecek kişiler emekliler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye'den kısmi gelir ve aylık alan kişiler, dul ve yetim aylığı alan kişiler, maluller.

Hali hazırda emekli olduğu için aylık alan kişilerin bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yok. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan kişilere bayram ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor."

PEKİ İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Korkusuz Gazetesi'nden Remzi Semercioğlu'nun haberine göre maaş zamlarında hüsran yaşayan milyonlarca emekli, bayramda bir nebze nefes almak için ikramiye müjdesi bekliyor.

Ortak istek ikramiyenin en düşük emekli maaşı kadar olması.

Ancak iktidar sıra emekliye gelince adeta eli titreyerek kuruş kuruş hesap yapıyor.

Kulislerden sızan bilgiye göre masada 3 rakam var: 500 lira, 750 lira, 1000 lira.

Bu şartlarda bayram ikramiyesi ya 3 bin 500 ya 3 bin 750 ya da 4 bin lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son kararıyla netleşecek rakam, yasalaşması için yarın Meclis’e sunulacak.