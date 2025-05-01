Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistler, enerji fiyatları ve kur etkisinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirterek, aylık artışın yüzde 3’ün üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.

Reuters’ın 11 ekonomist ile gerçekleştirdiği anket kapsamında, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 3,1 artması tahmin ediliyor. Bu oran, mart ayında kaydedilen yüzde 2,46’lık artışa göre enflasyonda hızlanmaya işaret ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri yüzde 2,8 ile yüzde 3,6 arasında değişiklik gösteriyor.

Yıllık enflasyonun ise mart ayında ölçülen yüzde 38,1 seviyesinden yüzde 38’e sınırlı bir gerileme göstermesi öngörülüyor.

Benzer şekilde ForInvest Haber tarafından 20 ekonomist ile yapılan anket sonuçları da enflasyonda yukarı yönlü bir seyir beklendiğini ortaya koydu. Bu ankette nisan ayı için TÜFE’de aylık medyan tahmin yüzde 3,19, ortalama tahmin ise yüzde 3,31 olarak açıklandı. Aylık artış beklentileri yüzde 2,80 ile yüzde 4,00 arasında değişirken, yıllık TÜFE tahminleri ise yüzde 37,30 ila yüzde 39,00 bandında yer aldı.

Ekonomistlere göre enflasyonda yukarı yönlü riskler, özellikle döviz kuru hareketleri ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. TÜİK'in açıklayacağı veriler, yılın ikinci çeyreği için enflasyon beklentileri açısından belirleyici faktör olacak.