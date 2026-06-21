Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı, ilişkilerinde yeni bir döneme geçti. Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olan oyuncu çift, Bodrum Gölköy'de düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı. Mutlu günlerinde objektiflerin karşısına geçen çift, hem ilişkileri hem de evlilik kararıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"DİZİ AŞKLARI KISA SÜRER DERLER AMA..."
Aynı projede tanıştıklarını ve uzun süredir birlikte yaşadıklarını söyleyen Hayal Köseoğlu, ilişkilerini şu sözlerle anlattı:
"Onunla birlikte olmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Aynı dizide tanışıp böyle güzel bir hikâyenin ortaya çıkması çok kıymetli. 'Dizi aşkları kısa sürer' derler ama bizimkisi uzun sürdü."
"SONUNDA KIZI ALDIM"
Nezir Çınarlı ise mutluluğunu esprili bir dille ifade etti.
"Hâlâ çok heyecanlıyım. İlk kez yaşadığımız bir süreç olduğu için ayrı bir heyecan var. Bir de ona çok âşığım... Çok mutluyum, sonunda kızı aldım."
EVLİLİK TEKLİFİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI
Hayal Köseoğlu, doğum gününde aldığı evlilik teklifinin detaylarını da ilk kez paylaştı.
Ünlü oyuncu, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi:
"Hiç beklemiyordum. Bana başka bir hediye verecekmiş gibi yaptı, sonra bir anda diz çöküp yüzüğü çıkardı. İlk tepkim şaşkınlıktı ama ardından büyük bir mutlulukla kabul ettim."
Günün Trend Haberleri
YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Nişan töreninin ardından tatil için Yalıkavak'a geçen Hayal Köseoğlu'nun mutluluğu kameralara da yansıdı.
Bir plajda görüntülenen oyuncu, basın mensuplarını fark edince yüzüğünü göstererek sevincini paylaştı.
Neşeli halleriyle dikkat çeken Köseoğlu'nun keyifli anları objektiflere yansırken, evlilik yolunda ilk adımı atan çift magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.