"SONUNDA KIZI ALDIM"

Nezir Çınarlı ise mutluluğunu esprili bir dille ifade etti.

"Hâlâ çok heyecanlıyım. İlk kez yaşadığımız bir süreç olduğu için ayrı bir heyecan var. Bir de ona çok âşığım... Çok mutluyum, sonunda kızı aldım."