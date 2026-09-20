Oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat cephesinden sürpriz bir haber geldi. 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturdu.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ÇAĞATAY ULUSOY TAKMIŞTI
Itır Esen ve Engin Aykanat, 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan yüzüklerini oyuncu Çağatay Ulusoy takmış, Ulusoy'a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.
Nişanın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından çiftten bu kez evlilik haberi geldi.
PARİS'TE NİKÂH MASASINA OTURDULAR
Itır Esen ve Engin Aykanat, Fransa'nın başkenti Paris'te hayatlarını birleştirdi. Çift, evlilik haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.
Esen, mutlu gününden kareleri takipçileriyle paylaşırken çiftin Paris'teki nikâhı da sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
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ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Itır Esen'in paylaşımına Devrim Özkan, Öykü Çelik, Bensu Soral ve Gülenay Kalkan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.
Usta oyuncu Itır Esen de kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeninin paylaşımına, “Tebrikler canım, Allah mutlu etsin” yorumunu yaptı.
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