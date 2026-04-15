Son günlerde sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Hasan Can Kaya, iddialara net bir açıklamayla yanıt verdi. Yapılan organizasyonun nişan değil, geleneksel bir isteme merasimi olduğunu vurgulayan Kaya, yanlış anlaşılmanın perde arkasını anlattı.

“NİŞAN YAPMADIK”

Hasan Can Kaya, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Ünlü isim, “Birincisi biz nişan yapmadık” sözleriyle iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

50 KİŞİLİK İSTEME YANLIŞ ANLAŞILDI

Kalabalık bir aile yapısına sahip olduklarını belirten Kaya, isteme merasimi için geniş katılımlı bir organizasyon planlandığını söyledi. Mekan tutulmasının nişan olarak yorumlandığını dile getiren Kaya, “50 kişi istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi. Medya da bunu nişan sandı” ifadelerini kullandı.

“SAAT DE TAKMADIM”

Nişan iddialarına bir başka dikkat çeken yanıt da takı meselesi üzerinden geldi. Kaya, “Nişan yapılmadı yani. Saat de takmadım” diyerek söylentilere nokta koydu.

“ABARTIYI VE LÜKSÜ SEVEN BİRİ DEĞİLİM”

Hayat tarzına da değinen Hasan Can Kaya, sade bir yaşamı tercih ettiğini vurguladı. “Beni tanıyorsunuz, abartılı şeyleri seven biri değilim. Kız arkadaşım da öyle” diyerek hem kendisini hem de partnerini tanımladı.