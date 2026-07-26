Sakarya'da 27 Mayıs 2025’te Meryem A. (18) ile nişanlanan Metehan Arslan Topçu (19), nişandan yaklaşık iki ay sonra babası Hüseyin Topçu’ya ait otomobil ve nişanda takılan ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı.



Yapılan araştırmada genç çiftin aracı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkına bıraktığı, ardından uçakla Gürcistan’ın başkenti Tiflis'e gittiği belirlendi. İkiliden bir daha haber alınamadı.



'TEK BİR İZ YOK'



Adapazarı adlı internet sitesinde yer alan habere göre, oğlunun izini sürebilmek için tüm resmi kurumlara başvurduklarını anlatan Hüseyin Topçu, “13 aydır çocuklarla ulaşamadık. Aracın torpidosuna 10 bin lira bırakmıştı. 13 ay geçti, hiçbir iz yok” dedi



Metehan’ın geçmişte IPTV (şifre kırıcı sistem) satışı yaptığı için hakkında adli süreç bulunduğunu belirten baba Topçu, bu nedenle yurt dışına kaçmış olabileceğini ya da gittiği yerde bu tür işlerde kullanıldığını düşündüğünü söyledi.



189 ÜLKEDE ARANIYOR



CİMER başvurularının ardından oğlu ve nişanlısı için önce sarı, ardından kırmızı bülten çıkarıldığını söyleyen Topçu, çiftin 189 ülkede arandığını ifade etti. Baba Topçu, “Tek istediğimiz ondan gelecek bir haber” diye konuştu. Büyük endişe yaşayan anne Sabahat Topçu ise aylardır süren belirsizliğin kendilerini tükettiğini belirtti





