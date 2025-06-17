Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 18 yaşındaki Metehan Aslan Topçu ve Meryem Aydın, geçtiğimiz ay yapılan nişan töreninin ardından kayıplara karıştı. Genç çiftin nişanda takılan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarıyla birlikte ortadan kaybolduğu belirtildi.

Ailelerin verdiği bilgiye göre çift, en son 27 Mayıs günü görüldü. O günden bu yana çocuklarına ulaşamadıklarını belirten aileler, hem güvenlik güçlerine başvurdu hem de konunun aydınlatılması için televizyon programlarına ulaştı.

"BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDULAR"

Topçu ailesi adına konuşan anne Şemsi Topçu, nişanın tamamen gençlerin isteğiyle yapıldığını ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. “Oğlum Sakarya’da sanayide çalışıyordu. Nişandan sonra askere gitmeyi planlıyordu. Her şey yolundaydı, ama bir anda kayboldular,” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Aileler, nişanda takılan yüklü miktardaki ziynet eşyalarının da çiftle birlikte kaybolduğunu vurgularken, çocuklarının Gürcistan’a gitmiş olabileceği yönünde bazı bilgiler aldıklarını belirtti. Emniyet yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı.