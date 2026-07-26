Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, evlilik hazırlığı yapan genç çifti ayırdı. Seydikemer'den Fethiye yönüne doğru seyir halinde olan Semih Uçar (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Keskin virajda savrulan araç, yol ile arazi arasındaki kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan bir bağ evine daldı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Semih Uçar'ın yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Uçar'ın nişanlısı Zeynep Yüksel (23) ise yaralı olarak kurtarıldı.
Düğün hazırlığı yaptıkları ve sabah kahvaltısı için bir restorana gitmekte oldukları öğrenilen genç çiftin acı haberi, ailelerini ve yakınlarını yasa boğdu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Yüksel'in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Semih Uçar’ın cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.