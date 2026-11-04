Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın dış cephesinden üçüncü kata tırmanan A.B. (20), mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından güvenli şekilde aşağı indirildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B., nişanlısının oturduğu apartmana gitti. Kapı zilini çalmasına rağmen yanıt alamayınca dış cepheden tırmanarak üçüncü kattaki daireye ulaşmaya çalıştı.
A.B.'yi binanın dış cephesinde gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üçüncü kata kadar tırmanan A.B., ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi.
Dairede yapılan incelemede kimsenin bulunmadığı belirlendi. A.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.