Olay, 17 Ağustos günü saat 13.40 sıralarında Nişantaşı’nda bulunan bir mağazada meydana geldi.

İddiaya göre ressam Dem Sevinç K., mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürün aldı. Ürünlerin ücretini ödemeden mağazadan çıkan şüpheli, görevliler tarafından kapının önünde durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya teslim edilirken, mağaza yetkilileri de şikayetçi oldu.

"ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM"

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde mağazanın önünde arkadaşını beklediğini söyledi.

Şüpheli ayrıca aldığı ürünlerin ücretini ödemek istediğini ifade etti.

AYNI MAĞAZADA BENZERİ OLAY

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.’nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi.

Önceki olayda mağaza çalışanlarının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Dem Sevinç K.’nin “hırsızlık” suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu da tespit edildi. Şüpheli hakkında 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi.

Son olayla ilgili Dem Sevinç K. hakkında “iş yerinden hırsızlık” suçundan işlem başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dem Sevinç K.’nin mağaza içerisinde ürünleri aldığı ve daha sonra mağazadan çıktığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.