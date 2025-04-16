Nişantaşı Bölgesi’nde yer alan Abdi İpekçi Caddesi metrekare başına 250 dolarlık kira bedeli ile son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde ünvanını sürdürürken, Amsterdam, Prag ve Helsinki’nin en lüks caddelerini geride bıraktı. Cushman & Wakefield’ın Dünya Geneli Ana Caddeler 2024 raporuna göre, Abdi İpekçi dünyanın en pahalı 21’inci caddesi olarak sıralamada yer alırken, geride bıraktığı Prag’da metrekare fiyatları 240 dolar, Amsterdam’da ise 222 dolar seviyesinde kaldı. Dünyanın en pahalı caddesi ise 2.758 dolar ile Londra’da yer alan New Bond Caddesi oldu.

51 MAĞAZA KİRALANDI

Lüks markaların yer aldığı Abdi İpekçi’yi İstanbul’un diğer büyük caddeleri olan 220 dolarlık kira ile İstiklal Caddesi ve 150 dolarlık kira ile Bağdat Caddesi izledi. Raporda 2024 yılına dair gelişmelere değinilerek, “Üç ana caddede kiralama işlemleri 2024 yılında 51 olarak gerçekleşti. İstanbul’un üç ana caddesinde de yüksek talep, kısıtlı arz ve yüksek doluluk oranları, kira bedellerinin yüksek seviyelerde seyretmesine yol açmıştır” tespitleri yapıldı.

İstiklal Caddesi’ni 90.1 milyon kişi gezdi

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen alışveriş caddesi olan İstiklal Caddesi’nde 2024 verilerine göre, kiralama işlemleri sayı bazında yüzde 61, metrekare bazında ise yüzde 43 oranında düşüş gösterdi. Rapora göre, hafta içi günlük ziyaretçi sayısı yüzde 2 artışla 207.000’e, hafta sonu ise yüzde 7 artışla 313.500’e yükseldi. Cadde’nin aylık ortalama ziyaretçi sayısı 7.5 milyon olurken yıllık olarak ise 90.1 milyona ulaştı.