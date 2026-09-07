İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, “Şapkalılar” olarak bilinen suç örgütü, Nişantaşı’nda işletmeleri bulunan B.V. ve S.V.’den 10 milyon euro haraç talep etti.

Telefonla ulaşamadıkları işletmecilere mesajlarla tehditler savruldu.

İddianamede, S.V.’nin bir süre sonra yurt dışı numarasından gelen aramayı yanıtladığı ve kendisini “Şapkalı Volkan” olarak tanıtan örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan’ın, “Sokağın hakkını vereceksin, sana 10 milyon euro ceza kestim” dediği öne sürüldü.

4 FARKLI ADRESE SİLAHLI SALDIRI

Haraç talebinin karşılanmamasının ardından tehditlerin silahlı saldırılara dönüştüğü belirtildi. B.V.’nin iş yeri, S.V.’nin eniştesi C.D.’nin park halindeki cipi, S.V.’nin ortakları arasında bulunduğu Beşiktaş’taki ocakbaşı ve dayısı Y.D.’nin evi olmak üzere dört farklı adresin kurşunlandığı iddia edildi.

MAĞAZANIN ÖNÜNE "FATİHA" YAZILI LOKMA ARACI

İddianameye göre örgüt, 12 Ocak 2026’da bu kez Nişantaşı’ndaki iş yerinin önüne bir lokma aracı gönderdi. Aracın elektronik tabelasında “Merhum S.V.’nin Ruhuna Fatiha” yazdığı belirtildi.

Oda TV'de yer alan habere göre,lokma dağıtımına izin vermek istemeyen çalışanın telefonla görüştüğü kişinin ise kendisini “Volkan” olarak tanıttığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı aktarıldı.

Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda Volkan Ramazan Ayhan, D.A. ve E.K. hakkında örgüt yöneticiliği, A.T. hakkında ise örgüt üyeliği suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

İddianamede, örgütün haraç talebini kabul ettirmek amacıyla telefon ve mesaj yoluyla tehditlerde bulunduğu, ardından farklı adreslere yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirdiği ve son olarak lokma aracı üzerinden gözdağı verdiği öne sürüldü.