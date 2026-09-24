İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında 19 Eylül’de gözaltına alınan; Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte fon soruşturmasında tutuklananların sayısı dokuza çıktı.

FONCU EMRE'NİN SERVETİ

-Nişantaşı’nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark ve çarşı

-Almanya Düsseldorf’ta otel

-Düsseldorf şehrinde Northgate emlak projesi

- Solingen’de 72 odalı otel projesi

- Almanya’daki varlıkların toplamı 200 milyon Euro (11.1 milyar TL)

- İspanya Malaga’da lüks villa projesi - İstanbul Levent’te Peker Towers

- Beykoz’da Tera Orman Projesi -KKTC’de milyonlar değerinde deniz manzaralı arsalar.

GÖNRÜNTÜLER SERVİS EDİLMEDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına yönelik başvurunun Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca ağustos ayında yapıldığını açıklamıştı. Bu arada fon tutuklamalarında; gözaltı, sağlık kontrolleri ve adliye süreçleri dahil olmak üzere herhangi bir görüntünün servis edilmemesi ise dikkat çekti. Seçilmiş belediye başkanları, öğretmenler, öğrenciler, işçiler, gazeteciler, sanatçılar başta olmak üzere hemen hemen herkese ters kelepçe takılarak görüntü verilmişti. Ancak bu kez bu görüntüler yer almadı. Bunun üzerinde sosyal medyada, “Yargıda adamına göre muamele mi var?”, “Foncuların neden tek bir görüntüsü bile çıkmadı?” soruları yer aldı.