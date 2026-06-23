Hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 9 yıldır Türkiye dışında yaşayan Sevan Nişanyan ile oğulları arasındaki ipler tamamen koptu. Geçtiğimiz hafta YouTube yayınlarına artık tek başına devam edeceğini duyuran Nişanyan, oğlu Arsen Nişanyan hakkında sert ifadeler kullanarak, "Arsen maalesef babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı. Arsen defteri kapanmıştır" diyerek aile içi bir krizin sinyallerini vermişti.

KAVGANIN SEBEBİ OTEL ÇIKTI

Krizin perde arkasına dair sosyal medyada yapılan "Sebebin Şirince oteli ve Sevan hocanın oradaki hakkını istemesi olduğunu tahmin ediyorum" yorumuna Sevan Nişanyan’dan doğrudan yanıt geldi. Bu tahmini "Doğru tahmin" diyerek onaylayan yazar, daha sonra silinen bu yazışmanın ekran görüntüsünü yeniden paylaşarak, durumun ciddiyetini "Lakaydi çok hafif bir tabir" sözleriyle vurguladı.

OTELİN GELİRİ YILDA 1 MİLYON EURO

Tartışmaların büyümesi üzerine gazeteci Alin Özinan'ın YouTube programına konuk olan Sevan Nişanyan, oğullarına yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Oteli oğluna bırakmasını "hayatının hatası" olarak nitelendiren Nişanyan, şu ifadeleri kullandı:

"Biri 33 yaşında, biri 26 yaşında, bunlar hayatlarında para kazanacak hiçbir şey yapmadan, sıfır emekle mirasyedi hayatı yaşıyorlar. Zengin değiliz ama yılda 1 milyon Euro cirosu olan bir otelin patronları durumundalar. Yavaş yavaş bu işi oğluma bırakmayı tasarladım. Bu hayatımın hatası oldu. Bir miras bırakmak, oğlumun benim şanımı sürdürmesini istemek gibi bir psikolojiden hareket ettim. Yok, o olgunluk yok Arsen'de maalesef."

TAVİT'TEN ESPRİLİ YANIT GELDİ

Yayınlanan programın ardından Sevan Nişanyan’ın diğer oğlu Tavit Nişanyan, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden babasının iddialarına esprili ve eleştirel bir dille yanıt verdi. Tavit Nişanyan paylaştığı maddelerde şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en manyak babası:" Babam gerçekten dünyanın en manyak babasıydı, reenkarnasyon varsa bir sonradakinde sıkıntıdan gebereceğim. Bu konuda hakkı yenemez.

"Savunulabilir tarafı yok:" Yayın boyunca babam iyi ahkam kesti ama ne istediğini ve neden istediğini uzmanca geçiştirdi çünkü savunulabilir bir tarafı yok.

"Yazı medyumunda takılacağım:" Arsen kamera karşısında çok iyi ama ben bayağı awkward'ım (beceriksiz/tuhaf), bir süre daha yazı medyumunda takılacağım.

Şirince'nin simgelerinden biri olan Nişanyan Otel üzerindeki bu mülkiyet ve miras kavgasının mahkemeye taşınıp taşınmayacağı ise henüz bilinmiyor.