Japon otomotiv üreticisi Nissan, Çin’deki elektrikli ve hibrit araç modellerinde tespit edilen ciddi bir teknik kusur nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlatıyor.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan güvenlik uyarılarının ardından düğmeye basan şirket, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek bir tasarım hatasını gidermek için on binlerce aracı servislere çağıracak.

70 BİNDEN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞIRILACAK

Nissan’ın Çin’deki ortaklığı Dongfeng Motor bünyesinde üretilen araçları kapsayan bu karar, 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Geri çağırma operasyonundan ilk etapta şu modeller etkilenecek:

-49 bin 465 adet Nissan N7 (Tamamen elektrikli sedan)

-18 bin 800 adet Nissan N6 (Plug-in hibrit SUV)

GAZ VE PEDALLARDA TASARIM HATASI TESPİT EDİLDİ

Çinli düzenleyici kurum SAMR'ın raporlarına göre, söz konusu araçların gaz pedalı tertibatında kronik bir tasarım hatası bulunuyor. Araçların uzun süreli kullanımıyla birlikte, pedalın dönen mekanik parçaları ile destek yapısı arasında sürtünmeye bağlı aşınmalar meydana geliyor. Bu aşınma, gaz pedalının basıldıktan sonra normal konumuna geri dönmesini engelleyerek sürüş esnasında ciddi güvenlik risklerine ve kaza tehlikelerine zemin hazırlıyor.

TÜM DEĞİŞİMLER ÜCRETSİZ YAPILACAK

Yaşanan bu gelişme üzerine Dongfeng Motor, kusurlu araçlara sahip müşterilerin mağduriyetini gidermek için kapsamlı bir aksiyon planı açıkladı. Şirket, geri çağrılan tüm N7 ve N6 modellerindeki gaz pedalı mekanizmalarını tamamen ücretsiz olarak yenileriyle değiştireceğini duyurdu.

Ayrıca, hibrit sınıfındaki N6 modeli için güvenlik önlemleri bir üst seviyeye çıkarıldı. Bu araçlarda sadece gaz pedalı değil, yeni tasarıma uyum sağlaması amacıyla fren pedalı tertibatı da revize edilmiş güncel versiyonuyla değiştirilecek.

HENİZ BİLDİRİLEN BİR KAZA YOK

Şu an için sevindirici olan gelişme ise denetleyici kurumların ve şirketin elinde, bu teknik arızadan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya trafik kazası kaydının bulunmuyor olması. Nissan, olası bir kazanın önüne geçmek adına proaktif bir adımla araçları koruyucu bakıma almayı hedefliyor.