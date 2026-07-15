Nissan, kaynaklarını daha yüksek büyüme potansiyeline sahip segmentlere yönlendirmek amacıyla ürün gamında kapsamlı bir sadeleştirmeye gidiyor. Şirket, "Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekası" stratejisi doğrultusunda düşük performans gösteren modelleri üretim hattından çekerek yatırımlarını yeni nesil teknolojilere odaklayacak.

ALTİMA ÜRETİMİ SONLANDIRILIYOR

Nissan Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, markanın uzun soluklu sedan modeli Altima ve Rogue Plug-In Hybrid modellerinin üretiminin yakında sona ereceğini resmen doğruladı.

34 yıldır markanın ürün gamında yer alan Altima'nın emekliye ayrılma kararına ilişkin açıklama yapan Pandikuthira, pazar beklentilerini ve kalan sedan talebini yeni ve daha gelişmiş özelliklere sahip olan Sentra modeliyle karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDEKİ SATIŞ RAKAMLARI KARARDA ETKİLİ OLDU

Altima modelinin üretimden kaldırılmasında, özellikle Kuzey Amerika pazarında uzun süredir devam eden satış kaybı belirleyici rol oynadı. Şirket verilerine göre satış grafiği şu şekilde seyretti:

2019 Yılı: Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 bin adetin üzerinde satış gerçekleşti.

Geçen Yıl: Yıllık teslimat rakamı 92 bin 809 adede geriledi.

Mevcut Yıl (İlk 6 Ay): Bayi satışları 42 bin 288 adet seviyesinde kaldı. Bu oran, bir önceki döneme göre %31,9'luk bir düşüşü temsil ediyor.

Diğer taraftan, aynı dönemde 75 bin 549 adetlik satış performansına ulaşan Sentra modeli, düşen sedan pazarına rağmen Altima'yı geride bırakarak markanın bu segmentteki ana temsilcisi konumuna geldi.

ROGUE PLUG-IN HYBRID YERİNİ "E-POWER" TEKNOLOJİSİNE BIRAKIYOR

Nissan'ın üretim bandından indireceği bir diğer model ise Rogue Plug-In Hybrid (PHEV) olacak. Pandikuthira, bu modelin kendi dönemindeki görevini tamamladığını belirterek yerini yeni Rogue e-Power modeline bırakacağını açıkladı. Yeni crossover modelinin, yakıt ekonomisi ve fiyat dengesiyle öne çıkması planlanıyor.

GELECEK PLANLARI VE YENİ SUV MODELLERİ

Nissan'ın ürün planlamasında geleceğe yönelik diğer gelişmeler ise şu şekilde paylaşıldı:

Tamamen elektrikli Ariya modelinin Kanada pazarındaki satışı devam ederken, ABD pazarına yeniden sunulma ihtimali değerlendiriliyor.

Frontier ve Xterra modelleri, şasi üzerine gövde (body-on-frame) tasarımlarındaki yenilenmeyle birlikte güncellenecek.

Nissan için üç sıralı yeni bir SUV modelinin yanı sıra, premium alt markası Infiniti için de iki ve üç sıralı koltuk düzenine sahip yeni versiyonlar üzerinde çalışılıyor. Bu yeni modellerin tamamı içten yanmalı motorların yanı sıra hibrit güç aktarma sistemleriyle de desteklenecek.