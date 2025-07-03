ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Nissan’ın motor arızası riski nedeniyle ülkedeki 443 bin 899 aracını geri çağırdığını açıkladı.

NHTSA tarafından yayımlanan geri çağırma raporuna göre, söz konusu sorun Nissan Rogue, Altima ile Infiniti QX50 ve QX55 modellerini kapsıyor. Geri çağırma kararı, bu araçlarda potansiyel bir motor arızasının tespit edilmesinin ardından alındı.

Ancak raporda motor arızasının detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nissan yetkilileri, araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçileceğini ve gerekli kontrollerin yapılacağını duyurdu. Geri çağırma süreciyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

