Nissan Motor, Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu adasında elektrikli araçlar için planladığı 1,1 milyar dolarlık pil fabrikası yatırımından vazgeçtiğini açıkladı.

Ocakta açıklanan projede, Kitakyushu kentinde 153,3 milyar yen (yaklaşık 1,1 milyar dolar) maliyetle lityum demir fosfat (LFP) tipi pil üretimi yapılması planlanıyordu. Yatırımın yaklaşık 500 kişilik istihdam yaratması amaçlanıyordu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada perormans iyileştirmelerine dikkat çekerek, “Nissan acil geri dönüş adımları atıyor ve performansını iyileştirmek için tüm seçenekleri araştırıyor” ifadeleri kullanıldı. İç pazardaki hedeflerin daraltılabileceği mesajı verildi. Açıklamada ayrıca, "Yatırım verimliliğini dikkatle değerlendirdikten sonra, Kitakyushu'daki yeni LFP akü tesisinin inşasını iptal etmeye karar verdik" denildi.

Japon hükümeti projeye destek olmak amacıyla 55,7 milyar yen sübvansiyon ayırmıştı. Fakat Nissan’ın geri adımıyla beraber bu destek de boşa çıkmış oldu.