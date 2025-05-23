Japon otomotiv devi Nissan, işten çıkarmalar ve fabrikaların kapanması gibi radikal kararlarla mali sıkıntılarını aşmaya çalışıyor. Şirket, 2024 mali yılının sonunda 4,5 milyar dolar net zarar açıkladıktan sonra, 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Bu kararın, şirketin mevcut mali yılı için yaklaşık olarak 418 milyon dolarlık ek maliyet getirmesi bekleniyor.

MALİ DURUMUN ARDINDAKİ NEDENLER

Bloomberg tarafından edinilen bilgilere göre, Nissan'ın mali işler müdürü Jeremie Papin, bu ek maliyetin detaylarını analistlerle paylaştı. Papin, işten çıkarmalar için yapılacak harcamaların 1 Nisan'da başlayan yeni mali yıla yansıyacağını belirtti.

Ancak, hangi bölgelerde işten çıkarmaların yapılacağına ve fabrikaların hangi lokasyonlarda kapanacağına henüz karar verilmediği ifade ediliyor.

HONDA BİRLEŞMESİ BAŞARISIZ OLDU

Nissan’ın karşı karşıya olduğu zorluklar sadece mali kayıplarla sınırlı değil. Şirket, Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabetin baskısı altında. Nissan, bu durumdan çıkmak için sektörün bir diğer Japon devi Honda ile birleşme görüşmelerine başlamıştı, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Honda ile yapılan birleşme görüşmelerinin sekteye uğraması, Nissan CEO’su Makoto Uchida'nın istifasına neden oldu.

YENİ CEO VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Makoto Uchida'nın istifasının ardından, Nissan'ın yeni CEO’su Ivan Espinosa oldu. Espinosa, Nisan ayında göreve gelmesinin ardından, Nissan'ı son yılların en kötü ekonomik krizinden çıkarmak için çalışmalara başladı. Espinosa, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Nissan’ın yeniden ayağa kalkmak için yardıma ihtiyaç duymadığını belirterek, yeni ortaklıklar kurmaya istekli olduklarını vurguladı.

Nissan, mevcut krizden çıkmak için radikal adımlar atmaya devam ediyor. Ancak, şirketin geleceği, işten çıkarmalar, fabrika kapanışları ve yeni CEO’nun alacağı stratejik kararlarla şekillenecek. Nissan, zor bir dönemi geride bırakmayı hedeflerken, otomotiv sektöründeki rekabetin de giderek arttığı bir dönemde kalıcı bir çözüm arayışında.