CHP genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “45 yıllık yol arkadaşı” Bülent Kuşoğlu, T24’ten Cansu Çamlıbel’e açıklamalarda bulundu. “Erdoğan sonrasında Türkiye’yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için de o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre” diyen Kuşoğlu, ilginç saptamalarda bulundu.

ERDOĞAN DEĞİŞTİ

Erdoğan’ın eski siyasal İslamcı çizgisinde olmadığını, batıcı unsurlarla farklılaştığını belirten Kuşoğlu şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş. Ondan başka hiç kimsenin bu rejimi, götürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Erdoğan sonrasında Türkiye’yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için de o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor onu bilmiyoruz. Sıkıntımız orada.

- Devletin içinde mücadele var, AKP’nin içinde mücadele var, MHP’nin içinde mücadele var. Böyle bir ortamda CHP’ye bu müdahale nereden yapıldı? Hangi akıl tarafından yapıldı? Bunları bilmemiz lazım. Onun için diyaloga ihtiyacımız var.

- ‘Devlet aklı’ndan ben devlette çalışanların, devlet bürokrasinin aklını anlıyorum. Bunlar isimlendirilemez. Güvenlik konularında, maliye ve hazineyi ilgilendiren konularda oturdukları koltuklar dolayısıyla, kendilerine gelen bilgiler, yaptıkları değerlendirmeler dolayısıyla bir etkileşim söz konusu oluyor ve bir akıl ortaya çıkıyor. İşte o, devlet aklı.

O AKIL TEMİZ Mİ?

- O devlet aklının arkasında yabancının olmaması lazım, başka akılların olmaması lazım. Temiz olması lazım o akılın. Kastettiğim o. Yani derin devlet gibi bir şeyi kastetmiyorum.

Ne kadar temiz olduğunu bilmiyorum. Bir tane devlet aklı da yok zaten. Ama tarihsel gelişime bakarsak; devlet aklı Osmanlı’dan bugüne Türkiye’de hep etkili oldu. Onun için devlet aklını küçümsememek lazım. Şu anda siyaset çok zayıfladığı için, parlamento zayıfladığı için, siyasetçi zayıf olduğu için devlet aklı ön planda.

45 yıldır beraber yürüyor

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki adaylığının en kuvvetli destekçilerindendi. Seçilirse bakan olabilmek için milletvekilliği seçimine girmedi. Özel-İmamoğlu ekibine en sert tavır koyanlardan biri de yine Kuşoğlu’ydu.

Kuşoğlu kimdir?

- Kariyerine Maliye Bakanlığı’nda başladı, Kılıçdaroğlu gibi bir hesap uzmanı.

- Kılıçdaroğlu, SGK’da Genel Müdür olduktan sonra Bülent Kuşoğlu da yardımcısı oldu.

- Siyasete 2002’de DYP üyesi olarak giriyor. 2007’de DYP’nin Ankara il başkanıyken, görevinden istifa etti.

- Demokrat Parti’den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

- 2009’da AKP’den istifa eden Abdüllatif Şener’in Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

- 2010’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olması üzerine CHP’ye katıldı.

Delegelerin MASAK kayıtları istendi



CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada kapsam genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u tutuklanmıştı.