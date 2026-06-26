NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2026/219 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Boyluca Mahallesi
ADA NO : 214
PARSEL NO : 35 ve 36
VASFI : Fıstıklık
YÜZÖLÇÜMÜ : 318,94 m2 irtifak alanı ve 214/36=5,57 m2 mülkiyet hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Kaplan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/219 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11.06.2026
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