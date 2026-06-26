NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/219 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ : Boyluca Mahallesi

ADA NO : 214

PARSEL NO : 35 ve 36

VASFI : Fıstıklık

YÜZÖLÇÜMÜ : 318,94 m2 irtifak alanı ve 214/36=5,57 m2 mülkiyet hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Kaplan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/219 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02495585