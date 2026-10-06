NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/226 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Boyluca Mahallesi
ADA NO : 170
PARSEL NO : 80 ve 81
VASFI : Fıstıklık
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.700,24 m2 irtifak alanı ve 170/81=12,60 m2 mülkiyet hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İmam Kaplan ve Hakkı Kaplan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/219 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01.07.2026
#ilangovtr Basın no ILN02561540