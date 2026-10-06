NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/253 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ : Köseler Mahallesi

ADA NO : 182

PARSEL NO : 14 ve 13

VASFI : Fıstıklık

YÜZÖLÇÜMÜ : 834,71 m2 irtifak alanı ve 182/13=24,21 m2 mülkiyet hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Kılıç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/253 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01.07.2026

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