Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'un haberine göre Hollandalı futbolcunun, sezon sonunda Napoli'ye geri döneceği öne sürüldü. Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Napoli'de gelecek planlaması üç temel noktaya bağlı olacak; Uyum, yatırım ve hedef. Kulübün maaş bütçesini gözden geçirmesi ve transfer piyasasında, son 2 dönem olduğu gibi cömert olmaması gerekiyor. Galatasaray'a kiralanan ve satı alma opsiyonu olan Noa Lang, büyük olasılıkla geri dönecek.

30 MİLYONLUK OPSİYON

Galatasaray'ın Noa Lang için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'a devre arasında katılan 26 yaşındaki Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 14 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.