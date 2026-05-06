Üst üste 4. şampiyonluğuna koşan Galatasaray’da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang için karar verildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Hollandalı futbolcunun 30 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Lang, sezonun bitiminin ardından bonservisinin bulunduğu Napoli'ye geri dönecek. İtalyan basınından Il Mattino, daha önce Napoli'nin Lang'ı yaz kampına götürmek istediğini duyurmuştu. Galatasaray forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.