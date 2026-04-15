UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, 2-0'ın İngiltere'de oynanan rövanşında da Liverpool'u 2-0 yenerek toplamda 4-0 ile yarı final bileti alan taraf oldu. Fransız devinin gollerini 72 ve 90+1'de Ousmane Dembele kaydetti.

Öte yandan PSG'nin 20 yaşındaki Fransız yıldızı Desire Doue, karşılaşmanın ikinci yarısında Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcu, taç çizgisinin yakınında Szoboszlai'yi geçmeye çalıştığı sırada reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert şekilde çarptı. Standın ayakları Doue'nin karnına ve dizine adeta saplanırken, acı içinde yerde kalan oyuncu maça devam edemedi. Doue, 52. dakikada yerini Bradley Barcola'ya bırakarak sahayı terk etti.

AKILLARA NOA LANG GELDİ

Genç yıldızın sakatlığı, akıllara Galatasaraylı Noa Lang'ın yaşadığı talihsizliği getirdi. Hollandalı yıldız da Anfield'da 18 Mart'ta oynanan maçta reklam panolarına çarpmış ve bu darbe, sağ başparmağında derin bir kesiğe neden olmuştu. Sahayı sedyeyle terk eden Noa Lang acil olarak ameliyata alınmış ve başparmağının kesilmekten son anda kurtarıldığı belirtilmişti.