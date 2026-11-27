UEFA Konferans Ligi’nin dördüncü haftasında Trabzonspor, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Noah Saviolo, karşılaşmanın ardından kupa hedefini dile getirdi.

Maçın oynandığı Bulgarska Armiya Stadı’nda konuşan Portekizli oyuncu, oynadığı her maçta maksimum performansını ortaya koymaya çalıştığını belirtti. Saviolo, galibiyete ilişkin şunları söyledi:

“Galibiyet golünü attığım için gerçekten çok mutluyum. Takım adına da çok mutluyum. Bugün sonuna kadar mücadele eden bir takım vardı. Sonuna kadar savaştık. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Takımımızın kazanması bizim için çok önemliydi. Takıma katkıda bulunduğum ve yardımcı olduğum için gerçekten çok mutluyum.”

'ALDIĞIMIZ GALİBİYETLER BİZE GÜVEN VERİYOR'

Konferans Ligi’ndeki hedeflerini de anlatan Saviolo, önlerindeki tüm maçları kazanmak istediklerini vurguladı. Karşılaşmaları tek tek değerlendirdiklerini belirten Saviolo, “Neden olmasın, Konferans Ligi’ni kazanmak istiyoruz. Aldığımız galibiyetler bize güven veriyor” dedi.