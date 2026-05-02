İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları aktivisti Nargi Muhammedi, yıllardan "ahlaksızlık" suçuyla tutulduğu İran'daki ceza evinde kalp krizi geçirdi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muhammedi, Zencan şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı ve şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Ailesi ve avukatı aktivistin yıllardır takibini yapan Tahran'daki kardiyoloğu tarafından tedavi edilmesini istiyor.

Ancak yargı makamları Muhammedi’nin başkent Tahran’daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi taleplerini reddetti.

Mohammadi’nin eşi Tahii Rahmani sürgünde yaşadığı Paris’ten verdiği demeçte yetkililere “Onun için son derece endişeliyiz; kendisi birkaç kez bayıldı ve bilincini yitirdi, şu an hayatı tehlike altında. Bizim talebimiz oldukça temel ve acildir: Onu derhal Tahran'daki bir hastaneye nakledin” denildi. İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

REJİME KARŞI KONUŞUNCA HAPSE ATTILAR

Hayatının büyük bölümünü cezaevinde geçiren Mohammadi demokrasi yanlısı faaliyetleri nedeniyle İran rejiminin hedefi haline geldi.

Ulusal güvenliği tehdit ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammedi hükümete yönelik muhalefetini sürdürdüğü gerekçesiyle şubat ayında yedi buçuk yıl daha ek ceza aldı.

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle izindeyken bir aktivistin cenazesinde yaptığı sert eleştiriler sonrası aralık ayında yeniden tutuklandı.

İran hükümeti son dönemde muhaliflere yönelik baskılarını dünya gündeminin bölgedeki çatışmalara odaklandığı bir dönemde daha da artırdı.

Öğrenci aktivistler ve gazeteciler düzenli olarak gözaltına alınırken son altı haftada 22 kişi idam edildi.

İdam edilenler arasında protestolara katıldığı gerekçesiyle "Tanrı düşmanı" ilan edilen 21 yaşındaki karate sporcusu Sasan Azadvar Junaqani de bulunuyor.