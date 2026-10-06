Bilim dünyasının en prestijli takdirlerinden biri kabul edilen Nobel Fizik Ödülü'nün 2026 yılı kazananı İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle ilan edildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yılki ödülün ünlü fizikçi ve astrofizikçi Francis Halzen’e verildiğini açıkladı.

EVRENİN HAYALET PARÇACIKLARINA IŞIK TUTTU

Francis Halzen, Antarktika buzulunun derinliklerinde inşa edilen IceCube Nötrino Gözlemevi projesine liderlik ederek astrofizikte çığır açan çalışmalara imza attı. Maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmediği için "hayalet parçacık" olarak da adlandırılan yüksek enerjili nötrinoların uzayın derinliklerindeki kökenlerini tespit eden Halzen, evrenin en enerjik olaylarını anlamada yeni bir pencere açtı.

1,2 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK ÖDÜL

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Halzen’in IceCube Gözlemevi'ne yaptığı yön verici katkılar ve astrofiziksel nötrinoların keşfi övüldü. Ödülle birlikte bilim insanına 12 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) tutarında para ödülü verileceği bildirildi.

Ödülün, geleneksel olarak Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle Halzen'e takdim edilmesi bekleniyor.